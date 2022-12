¡No soportó! Yuri ataca a los jóvenes y les dice "generación de cristal" que no "aguanta nada"

Yuri demostró que no soporta las críticas que la gente hace de ella por sus comentarios homofóbicos y querer ser la copia de Gloria Trevi, pues ahora arremetió contra los jóvenes, a quienes calificó como la “generación de cristal” que “no aguanta nada”.

Así lo dijo Yuri “la menos” a “De Primera Mano”, programa al que la famosa, que ofreció un concierto en la CDMX que se quedó vació, aseguró no tiene una sucesora porque casi nadie aguantaría lo que ella.

“Yo creo que ese molde, como decía mi mamá, ya se rompió, porque mi mamá se lo decía mucho a mis hermanos, por eso mis hermanos a veces me veían con cara de ‘fuchi’; mis hermanos también quisieron ser artistas, pero no tenían el espíritu que yo tenía de guerrera”, señaló la famosa.

Tras ello, Yuri “la menos” aseguró que los jóvenes son una “generación de cristal” y dijo que no aguantan nada, menos trabajar.

“La nueva generación se cansa por todo. ‘Señora, ya me está dando el sol’, ‘sí, pero tú eres jardinero’, ‘sí, pero no aguanto tanto’, ‘¡¿cómo?!, ¿cuántos años tienes?’, ‘22′. Ay, no, mi amor. Dedícate a otra cosa, cómo vas a ser jardinero y apenas están limpiando un vidrio y estás cortando el pasto y estás...”, pronunció.

“Las generaciones de ahora son generación de cristal, se rompen rapidito. No, acá los que aguantamos vara somos los setenteros, los ochenteros”, agregó la señora.