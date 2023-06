Gabriel Soto es captado rascándose la zona íntima y le dicen: 'viejo cochino' (VIDEO)

Gabriel Soto está dando mucho de qué hablar y no por su relación incómoda con Irina Baeva y su presunto amor, sino porque fue captado dándose unos tremendos rascadones en la retaguardia que no fueron para nada discretos y que además parecen otra cosa.

A través de redes sociales se viralizó un video de unas grabaciones de una telenovela en la que actúa Gabriel Soto.

Gabriel Soto e Irina Baeva. Especial

El clip, el cual está titulado "Gabriel Soto rascándose la cola en grabación de telenovela", muestra a un mesero mientras está sirviendo unas copas, pero lo que llama la atención es que al fondo aparece Gabriel Soto de espaldas.

Pero lo más sorprendente es que el actor mexicano no sólo se está rascando el trasero, sino que aparentemente se lo está separando con ambas manos de manera muy insistente.

Tras estar unos momentos a cuadro, parece que alguien le avisó que estaba en la toma, por lo que interrumpe su “ritual” y sale corriendo de la escena.

Como era de esperarse, los fans se burlaron de Gabriel Soto y su peculiar acción, y le dijeron cosas referentes a una presunta falta de higiene personal.

“Qué asco, viejo cochino”, "Preferible a que cante", "adoro a la gente que pone atención en todo y nos da semejantes videos", "andaba sacándole monedas a la alcancía", "no se metió el dedo porque los pantalones no lo dejaban", "para que se vea más real la novela", "momentos que lo mantienen humilde", "dejaron la escena a propósito" y “no se sabe limpiar bien”, le dijeron.