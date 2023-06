Karely Ruiz ataca a Yeri Mua por decirle 'fea y deforme': 'sabes donde vivo... tienes miedo'

Karely Ruiz no es la reina del OnlyFans sólo por su contenido altamente explícito, sino también porque no se deja de nadie, mucho menos de inventadas como la Yeri Mua, quien hace unos días la insultó sólo por gusto.

Y es que Karely Ruiz dio a conocer que una persona de confianza le reveló que Yeri Mua se pone a hablar pestes de ella y que además se pone a criticar su cuerpo.

Yeri Mua Foto: Especial

La colaboradora de Santa Fe Klan reveló que no sólo se enteró de que Yeri Mua le tira hate, sino que también le dijo “fea” y “deforme”, dejando claro que la veracruzana no se ha visto en el espejo.

Es por ello, que Karely le mandó una dura advertencia a su ex amiga, diciéndole que si tiene algo que decirle que no sea una cobarde y que se lo vaya a soltar en su cara.

“Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que ella sea la más hermosa del mundo. Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo”, sentenció Karely Ruiz.

Yeri Mua y Karely Ruiz, cuando eran amigas. Especial

“Si algo tienes que decirme, la neta sabes donde vivo, amor. Puedes buscarme y decirme todo lo que me tengas que decir”, añadió la modelo.

Finalmente, Karely Ruiz le mandó un duro mensaje a Yeri Mua, en el que se burla de la polémica que vive con su ex novio golpeador Naim:

“Para empezar, no necesito de un hombre para ser feliz. Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo”, apuntó Karely.