Destrozan a Apio Quijano por decir que Dua Lipa es aburrida: 'dijo el mediocre de Kabah"

Apio Quijano es conocido únicamente por ser un integrante más de Kabah y ser el tercero en discordia en la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta; por ello fue severamente destruido y ultrajado por los internautas, pues se atrevió a decir que Dua Lipa es aburrida.

Y es que ahorita que es medianamente relevante por estar en “La casa de los famosos México”, Apio Quijano está aprovechando para dar algunas de sus opiniones de señor no solicitadas, y la que más ha desatado la furia de los fans es que se atrevió a decir que Dua Lipa es “aburrida como camello”.

Apio diciendo que la diosa Dua Lipa es aburrida como camello.

Pobre perro, literal están el la gira del desempleo, no cantas en vivo y ni se aprenden sus coreografías, de verdad que la envidia está cabrona #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/gAsC29y5ci — lola descortes (@loladescortesz) June 23, 2023

“Fui a ver a Dua Lipa y argh, cero. Aburrida como un camello, prefiero ver lo que quieras, menos ella. Aburridísima, mala…”, pronunció el sujeto e integrante de Kabah, agrupación que anunció su separación definitiva, cosa que alegró a todos los fans.

O SEA APIO DICIENDO QUE DUA LIPA ES ABURRIDA SACRILEGIOOOOOO #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3I1fKGPC93 — María José Noyola (@Maajoo_30) June 23, 2023

“Cuidado con mi vieja, cabr***”, le respondió Paul Stanley a modo de burla y creyendo que en alguno de los multiversos tendría oportunidad con la diva del pop británico.

Raque Bigorra también defendió a la cantante que sí es famosa: “Ay, que cómico. Flores para Dua Lipa, se ve espectacular en redes”, le dijo a Apio.

Como era de esperarse, todo el internet se le fue a la yugular a Apio Quijano por su falta de gusto musical y exigieron que sea expulsado de “La casa de los famosos” por su insolencia.

“Apio diciendo que Dua Lipa es aburrida… no mames wey no te has escuchado a ti y a tu grupete”, “No mms Apio, lo dice el de Kabah, que asco”, “Ya duérmanlo un rato", "Nadie recordará a Kabah y sus últimas presentaciones" y "El Apio diciendo que Dua Lipa le pareció aburrido su concierto???!!! Weeeeiiii los conciertos de KABAH son de huevaaaaaa!!!", sentenciaron los fans.