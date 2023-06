Paty Cantú le responde a Apio Quijano por decirle 'mamo***': 'algo que aclarar cara a cara'

Hace unos días Apio Quijano afirmó en “La casa de los famosos México” que Paty Cantú era una mam***, pues los peluseó a él y a otros famosos que participaron en el doblaje de la película de “Los Pitufos”.

“Entre tantas cosas de gira, empezamos llevándonos muy bien, entonces llegué y dije ‘Hagamos un chat de Los Pitufos'. Y todos así de ‘Claro’, pero ella no me quiso dar su teléfono, o sea, nos hizo el feo a los otros cuatro y dijimos ‘Ay qué mam***’”, pronunció Apio Quijano.

Ante ello, Paty Cantú le emitió una contundente respuesta al inquilino de “La casa de los famosos”, con la cual dejó más que claro que el nefasto es otro.

"No creo que toda la gente que convive contigo es porque está en tu círculo personal de amigos, pero en el caso particular de Apio, si lo quiero decir, a mí me cae increíble. No tengo y no he tenido, jamás, un problema con él, creo que es algo que aclarar cara a cara no cámara a cámara", dijo en entrevista a Televisa Espectáculos.

Paty Cantú también reveló los motivos por los que no le dio a Apio Quijano su número de teléfono:

"Yo creo que esa vez fue descontextualizado y que fue su percepción, habíamos muchas personas que quería agrupar en ese chat. Había unas personas en particular a los que no les hablaba hace mucho y que tampoco tengo ningún pleito, pero en mi cabeza fue como de: 'deja me lo digiero'”, dijo.

“Porque está esta otra persona, y, aunque no tengo nada en contra de esta persona, sólo era raro porque no hablábamos mucho y eso. Entonces yo le dije a (Apio) 'dame tu teléfono yo te escribo al rato', y no sé, se me fue la onda", agregó Paty Cantú.

"Todos tenemos días bueno y malos y yo quisiera pensar y me esforzaré, siempre, por jamás ser descrita '¿cómo es Paty Cantú?'", finalizó la famosa.