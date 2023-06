Lucía Méndez afirma que conoció a Cher y que 'le gustan mucho mis canciones'

Tal parece ser que el “síndrome del alucín” no es exclusivo de Martha Higareda, pues Lucía Méndez afirmó que no sólo conoció a Cher, sino que a la artista estadounidense le encantan sus canciones.

Así lo dijo Lucía Méndez en entrevista con “La Saga”, programa al que dio todos los detalles de su encuentro con Cher en Miami.

“Me encontré con ella en Miami, le pedí una cita, le mandé mi trayectoria, todo para que me recibiera... y me recibió”, inició en sus declaraciones.

Lucía Méndez añadió que Cher le confesó que era su fan y no dejó de desvivirse en halagos hacia ella:

“Estaba hermosa, guapísima, estuvimos hablando de la ambigüedad de ser actriz y cantante. Que amaba México y que le gustaba mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando. O sea, se portó tan linda, tan sencilla, tan buena onda que sinceramente se me quedó muy grabado”, añadió.

Finalmente, Lucía Méndez comparó a Cher con Madonna, famosa a la que no soporta:

“Entonces llegas y Madonna te trata como te trata… ¡no me paro!”, remarcó Lucía Méndez entre risas.

Como era de esperarse, los fans no le creyeron a la actriz y dejaron comentarios como: “que buen chiste", "Si ella dice q estuvo con #Cher, lo estuvo", "Me imaginé a Cher cantando: 'es un alma en pena que arrastrando cadenas, que condenas'" y "Qué dicen, si Lucía es la maestra de Martha Higareda".