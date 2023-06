Lucía Méndez critica a participantes de La Casa de los Famosos México y la acusan de 'gordofóbica'

Lucía Méndez fue una de las invitadas especiales de La Casa de los Famosos México y estuvo como panelistas, sin embargo, algunos de sus comentarios causaron polémica en las redes sociales y la acusaron de "gordofóbica".

Todo sucedió porque en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se recordó que los integrantes del progrma perdieron el 40 por ciento de su presupuesto semanal, por lo que ahora tendrán menos comida, además de que llegará un nuevo intagrante a la casa.

Lucía Méndez aseguró que a ella le parecía bien, ya que consideró que a algunos de los participantes de La Casa de los Famosos México necesitan bajar de peso. Este comentario fue catalogado como "gordofóbico".

"No invitaron a la gordofonbia, pero sí a Lucía Méndez", " Lucia Mendez ya me habia sorprendido que no dijiera ninguna pend... pero pues su gordofobia salio a relucir", "Que no falte el comentario gordofóbico de Lucía Méndez", fueron algunos de los comentarios de la artista.

#LaCasaDeLosFamososMx Lucia Mendez ya me habia sorprendido que no dijiera ninguna pendejada pero pues su Gordofobia salio a relucir pic.twitter.com/7cjOsMR1bT — Team Cuarto infierno (@iventade) June 12, 2023

Que no falte el comentario gordo fóbico de Lucia Méndez #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx



Desubicada total pic.twitter.com/qVbHRczOWw — Emmita - Eras 5/27 (@emmitasays) June 12, 2023

Critican a Lucía Méndez por "abusar del botox"

Los usuarios de Internet criticaron a Lucía Méndez por su cara, pues aseguraron que la artista abusó del botox y señalaron que se le veían los labios muy exagerados e incluso le pidieron que ya le bajara a los tratamientos estéticos.

"Lucía Méndez que ya le baje al botox", "Se le pasó la mano a Lucía Méndez con el botox", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Otros más se burlaron de ella, ya que recordaron sus recientes declaraciones en las que aseguró que ayudó a Gloria Trevi a salir de la depresión gracias a que le dio su perfume, y comentó que actualmente La Trevi lo sigue usando por recomendación de ella.

Lucía Méndez estuvo en polémica por que reality show de Siempre Reinas, en el que salió de pleito con sus compañeras de reparto, pero sobre todo con Laura Zapata, hasta una orden de restricción le puso para que no se le acercara, ni hablara de ella.