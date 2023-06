VIDEO. Lucía Méndez dice que le curó la depresión a Gloria Trevi con su perfume

Lucía Méndez es una de las famosas más divas de México y en los últimos años se ha colocado en las tendencias por sus historias increíbles como las de Martha Higareda.

En esta ocasión Lucía Méndez habló de cuando fue a ver a Gloria Trevi tras salir de la cárcel y la ayudó a salir de la depresión gracias a un perfume que le regaló.

Lucía Méndez ofreció una entrevista en el programa Hoy, la cantante recordó cuando fue a ver a Gloria Trevi cuando la artista salió de la cárcel tras haber sido absuelta por corrupción de menores.

La diva señaló que dos personas la convencieron de ir a visitar a Gloria Trevi a su hotel y aunque ella sentía que no era correcto finalmente accedió a ver a la cantante regiomontana.

“Estaba con Paty Padilla y la directora de un periódico y me dijo: ‘Vamos a ver Gloria’ y yo de: ‘ay no como crees no va a tener ganas’. Llegamos al hotel y le dijimos a Gloria que yo quería verla. Yo entré y recuerdo muy bien que Gloria estaba tan triste, con tanto dolor, que las lágrimas eran como agua, nunca jamás s eme va a olvidar”, contó Lucía Méndez en la entrevista.

La artista señaló que al verla devastada a Gloria Trevi decidió tener un gesto con ella y regalarle su perfume con el cual la ayudó a sentirse mejor.

Le llevé mi perfume y le dije: ‘Gloria, ponte este perfume, póntelo en la piel y póntelo y póntelo, no vas a tener depresión, a lo mucho ocho días… hazme caso’. Se lo puso y hasta el día de hoy se lo pone Lucía Méndez

Se burlan de Lucía Méndez por curarle la depresión a Gloria Trevi

Usuarios no dudaron en burlarse de Lucía Méndez por decir que sacó a Gloria Trevi de la depresión por su perfume.

“La depresión no es un trastorno de ánimo, solo es la carencia del perfume de Lucía Leticia Méndez Pérez”, “¿Y no te dieron un premio Nobel por ese acto tan heroico?”, “Eso es verdad. Yo traía una llanta con presión baja y le puse perfume de Lucia Méndez como si fuera brillo y solita se volvió a inflar”, “Es la mamá de Martha Higareda”, fueron algunos de los comentarios.