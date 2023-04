VIDEO. Lucía Méndez confiesa que tuvo encuentro íntimo con Luis Miguel cuando él era menor de edad

Lucía Méndez recordó que ella y Luis Miguel tuvieron un encuentro íntimo cuando él era menor de edad y tenía solo 17 años, pero él mintió y dijo que tenía 20.

Lucía Méndez asistió al programa de Pepillo Origen y Martha Figueroa en donde contó cómo fue el encuentro íntimo con Luis Miguel.

Lucía Méndez recuerda intimidad con Luis Miguel

La cantante señaló que ella estaba en Miami y primero Chayanne fue quien la buscó y lo rechazó y después llegó Luis Miguel de 17 años a la puerta de su hotel con una botella de champaña.

Lucía Méndez mencionó que El Sol de México estaba afuera pidiéndole que lo escuchara porque había tenido un momento difícil, así que ella lo invitó a pasar a su habitación.

“De pronto lo veo dorado, ahora sé que tenía 17 pero a mí me dijo que tenía 20, con el pelo rubio, con un esmoquin impecable Armani, con una botella de champaña. Entonces yo abro la puerta, entra y se sienta a platicar porque me dijo que tenía que hablar con alguien porque estaba triste”, dijo la actriz.

Entonces abrieron la botella de champaña y Lucía Méndez, quien dice no está acostumbrada a beber, se le subió rápido el alcohol y de repente Luis Miguel le plantó un beso en la boca.

“Entonces empiezo a tomar la champaña y me pongo un ‘cuete’ y me emborracho, solté el cuerpo y me planta un beso. Y me quedo ‘wow’ y me dio un beso riquísimo, obviamente. Pues que sucede esa noche y al día siguiente, me despierto y me lo encontré sin ropa”, dijo Lucía Méndez.

Aunque Lucía Méndez ha dicho otras historias sobre encuentros con Madonna o que era íntima amiga de Giani Versace, en esta ocasión los usuarios sí le creyeron, pues el romance de ella con Luis Miguel fue muy sonado, incluso en la serie de El Sol de México en Netflix se menciona el tema.