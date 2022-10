Destrozan a Lucía Méndez por decir que los sopes son de "tortilla de harina": "Esas son sincronizadas"

Lucía Méndez dejó claro que en su vida había comido sopes, pues los fans la criticaron severamente por decir que están hechos con tortillas de harina.

Fue en una escena de la serie “Siempre Reinas” en la que Lucía Méndez se puso a describir los sopes, desatando burlas por desconocerlos completamente.

“Un sope, para la gente de otras partes del mundo, es una tortilla hecha de harina, que la metes en aceite: le pones una salsa y le pones cebolla y queso, así desmenuzado. Es todo lo que tienen estos sopes”, afirmó.

“Me he llegado a comer hasta 10 sopes cuando tengo mucha hambre y no he desayunado”, remarcó Lucía Méndez.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar y no dejaron de burlase de ella por su nulo conocimiento de la gastronomía mexicana:

“Los sopes son de masa de maíz”, “en su vida ha probado uno”, “póngale cero”, “esas son sincronizadas”, “qué bueno que no describió los chilaquiles”, “ella le enseñó a cocinar a Anahí” y “casi les hace la competencia a las enchiladas de Anahí”, fueron algunos de los comentarios.