¿Por qué se pelearon Verónica Castro y Lucía Méndez? ¿Por un hombre?

La fuerte rivalidad que tenían Verónica Castro y Lucía Méndez volvió a resurgir con el reality show de Siempre Reinas y con la polémica de supuesto acoso de La Vero.

Todo volvió a surgir porque en el programa de Netflix, Siempre Reinas, Lucía Méndez se peleó con Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y Lorena Herrera porque despreció las carreras de ella, pues se negaba a cantar la canción que se creó para dicho programa.

Así que Lorena Herrera le dijo que entonces iban a llamar a Verónica Castro, porque ella sí alcanzaba las notas agudas del tema musical, por lo que Lucía Méndez se enojó.

Pero Verónica Castro, después de años de rivalidad, respaldó a Lucía Méndez y le envió un mensaje de apoyo.

Sin embargo, la rivalidad de Lucía Méndez y Verónica Castro comenzó hace varias décadas atrás, en los años 80, cuando las dos eran íconos de la música y la televisión.

¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Verónica Castro?

Existe una versión de que Lucía Méndez y Verónica Castro se pelearon por el amor de un hombre. Ambas estaban enamoradas de Jorge Martínez, por lo que al parecer la relación que sostuvo la madre de Cristian Castro con el actor argentino no le pareció a la modelo mexicana ya que, a raíz de dicha disputa ambas famosas no pueden verse.

Tiempo después, Verónica Castro dijo que Jorge era “abusivo, mantenido y vividor”, por lo que la relación no terminó bien con el actor.

Por otra parte, Lucía Méndez aseguró en una entrevista para Chisme No Like, que Verónica Castro siempre le copiaba todo lo que ella hacía y aseguró que posiblemente era por envidia.

"Hago algo y ella inmediatamente hace lo mismo, tiene lo mismo... Siempre como que coincide, sí, yo hice teatro, ella hizo teatro. Yo hago esto, ella hace exactamente casi lo mismo. Y no puedo parar este comentario, Elisa, porque no nada más lo haces tú, me lo hace mucha gente, muchos periodistas", dijo la actriz.