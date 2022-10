Lucía Méndez desprecia la carrera de Laura Zapata: "Estoy más vigente que tú" (VIDEO)

Lucía Méndez y Laura Zapata protagonizaron una pelea en el reality show de Netflix Siempre Reinas en el que discutieron quién es la artista más famosa de ellas.

Laura Zapata y Lucía Méndez se pelean en Siempre Reinas

Laura Zapata le reclamó a Lucía Méndez porque segura que tiene el ego muy arriba, mientras que Lucía le dijo que no es por ego, sino porque “no tienes una carrera musical como la mía”.

Lucía Méndez aseguró que actualmente lo que cuentan son las reproducciones que hay en Spotify y presumió a sus millones de seguidores en la plataforma de streaming.

“Yo tengo un millón 575 mil oyentes mensuales y 122 oyentes mensuales tiene tú, Laura”, dijo Lucía Méndez.

Por su parte, Laura Zapata aseguró que ella no se fija en eso y que solo se trató de una competencia de ego. “Yo soy una artista y no ando midiendo cuántos tengo yo o cuántos tienes tú. Me pareció una competencia absurda de ego”, dijo.

Lucía Méndez aseguró que no es de ego, sino que simplemente, los números son los que revelan la verdad de sus carreras musicales.

Laura Zapata explotó contra Lucía Méndez y le dijo que no se pusiera a comparar las carreras ni a decir que es mejor que ella, pues aseguró que probablemente está más vigente que Lucía.

Lucía Méndez siguió la discusión diciendo que ella tiene compromisos más importantes y se presenta en los mejores lugares de Estados Unidos, a lo que Laura Zapata le respondió con tono de burla “La carrera más importante”.