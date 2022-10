Lucía Méndez dice que Pablo Escobar le ofreció su "amistad": "Márqueme si alguien la molesta"

La actriz y cantante Lucía Méndez está harta de que le pregunten por la vez que se peleó con Madonna, por lo que la artista ahora recordó un nuevo episodio de su vida: el día que conoció al narcotraficante Pablo Escobar.

Lucía Méndez es parte del reality show de Netflix “Somos reinas” en el que la cantante reveló que un día que se presentó en Colombia, Pablo Escobar fue a verla y, no solo eso, sino que el narcotraficante fue a verla a su camerino para ofrecerle su “amistad” y protección.

La cantante recordó que sintió miento al ver a Pablo Escobar en el escenario, pero ella siguió siendo profesional y continuó con su espectáculo, pero, dijo, sintió el terror cuando lo vio frente a frente en el camerino.

“Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado”, narró Lucía Méndez en el programa de “Somos reinas”.

Asimismo, recordó que el capo de la droga en Colombia le dio su número de teléfono para que lo llamara en caso de necesitar algo.

“Me dijo: 'él día que usted quiera, alguien la moleste a ustedes, a su hija, a su familia, yo lo único que le pido es que me marque a este teléfono y en mí usted va a tener un amigo’”, recordó la artista Lucía Méndez.

Pablo Escobar y su vínculo con celebridades como Lucía Méndez

Esta no es la primera vez que algún artista como Lucía Méndez cuenta que se presentó frente a Pablo Escobar.

Los Hombres G también recordaron en una entrevista que dieron un concierto organizado por el hermano de Pablo Escobar. Asimismo, Carlos Villagrán también ha contado que el elenco de Chespirito se presentó en Colombia y que especialmente a él le habían ofrecido más dinero, pero decidió irse del show por temor.