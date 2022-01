Hombres G revelan que Pablo Escobar estaba detrás de sus shows en Colombia: "cómo me dejó ir mi madre" (VIDEO)

Los integrantes de Hombres G recordaron cómo fueron sus inicios y señalaron que entre en los años 86 y 87 visitaron Colombia en eventos en los que estaba detrás Pablo Escobar.

Los Hombres G ofrecieron una entrevista a Yordi Rosado en la que hablaron de cómo vivieron sus primeros años como celebridades del rock en español en América Latina.

“Él (Pablo Escobar) nos contrataba, él o su familia. Yo creo que en esa época eran los que hacían eventos porque tenían plata, nos enterábamos que era el sobrino o no sé qué”, contó Rafael Muñoz en la entrevista con Yordi Rosado.

Por su parte, David Summers explicó que eran muy jóvenes y que nunca pensaron que les iba a pasar algo malo en los shows en Medellín, Colombia.

“(Los) conciertos o espectáculos que se hacían en Medellín en los años 80, estaba Escobar detrás nosotros no lo sabíamos tampoco éramos unos inconscientes absolutos, éramos muy jóvenes. Sabíamos que había narcos, que existía el problema no éramos tontos tampoco. Yo me acuerdo y pienso cómo me dejó ir mi madre a esto. Nosotros íbamos pensando que no nos iba a pasar nunca nada y realmente no nos pasó nunca nada”, contó el líder de la agrupación.

Hombres G recuerdan el origen de “Devuélveme a mi chica”

David Summers contó que la famosa canción de “Devuélveme a mi chica” se la escribió a la novia que tenía en aquel tiempo y que lo había dejado por un “niño pijo de Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo”.

El líder de Hombres G recordó que la escribió para cantarla en un concierto en el que sabía que su exnovia iba a ir junto con su nuevo novio.

David contó que su exnovia se casó con el “niño pijo” y que incluso tuvieron cinco hijos, pero después se divorciaron y terminaron mal.

KR