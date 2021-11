¿Yordi Rosado y Livia Brito fueron amantes? (VIDEO)

Yordi Rosado invitó a la actriz Livia Brito a su programa De Noche en donde ambos “confesaron” que tuvieron un romance.

Durante el programa Yordi le preguntó a Livia Brito cómo había sido su primer amor, cuando de repente empezaron a decir que ellos tenían una historia juntos.

“Nosotros tuvimos una historia, que la verdad no se me hace padre contarla aquí”, dijo Yordi Rosado, pero Livia Brito mencionó que no había problema y ella misma narró de qué se trataba.

“Si tuvimos una relación y todo y yo era su amante”, contó la actriz de “La desalmada”, en seguida Yordi indicó que fue cuando fueron los primeros premios TVyNovelas.

Ante el asombro del resto de los invitados, Yordi Rosado y Livia Brito no pudieron aguantar la risa y terminaron en una carcajada, por lo que todo se trató de una broma.

Así fue el verdadero primer amor de Livia Brito

Tras las carcajadas, Livia Brito contó cómo fue su verdadero primer amor en la adolescencia y de cómo sufrió por él cuando éste se fue a vivir a Cancún.

“Lloraba y lloraba, los ojos los tenía súper rojos y me dolía la cabeza. Yo decía ya se acabó el mundo, me dolía el corazón, el alma, sentía que me dolía todo”, reveló la actriz.

KR