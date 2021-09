Livia Brito revela que rechazó ser novia de Daniel Arenas por este comentario machista

Livia Brito sorprendió a sus fans al contar que salió con el actor Daniel Arenas, a quien no quiso como novio luego de que le hizo un comentario machista.

Así lo reveló Livia Brito, protagonista de “La desalmada”, en una dinámica que hizo en su Instagram y en la que aseguró que no tuvo química con Daniel Arenas.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”, dijo la polémica cubana.

Este fue el comentario de Daniel Arenas que “apagó” a Livia Brito

Livia Brito narró que en una ocasión en la que iban a salir, ella asistió a la cita con Daniel Arenas usando el maquillaje de la obra de teatro en la que participaba y de la cual acababa de dar función.

Apenas se estaban conociendo, cuando “el muy méndigo” de Daniel Arenas le emitió este desafortunado y machista comentario: "oye, ¿es que siempre te maquillas así?".

"Y yo así de, o sea, estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada, muerta de cansancio. O sea, y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme”, lamentó Livia Brito.

“Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro’. Y ahí fue como que para amigo mejor", finalizó la cubana.

rc