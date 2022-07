Laura Zapata afirma que Thalía no puso ni un peso para el hospital ni el funeral de su abuela

Tal parce ser que a Thalía no le importaba su abuela Eva Mange tanto como presumía en sus redes, pues su hermana Laura Zapata reveló que no puso ni un peso para el hospital ni el funeral.

Cabe recordar que doña Eva Mange murió el pasado 24 de junio a los 104 años; Thalía no fue al funeral, pero se despidió de su abuela en redes con una serie de emotivos mensajes.

No obstante, Laura Zapata contó a la prensa que, pese a que Thalía aparentemente lloró a su abuelita en sus redes, se desentendió totalmente con los gastos que generaron su hospitalización y fallecimiento.

“No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, dijo Laura Zapata.

La famosa también lamentó que ninguna de sus otras hermanas ni sobrinas asistieron al funeral de su abuela Eva Mange.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, sentenció Laura Zapata.