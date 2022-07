¿Christian Nodal será papá con Cazzu? Esto es lo que se sabe

Christian Nodal quiere dejar atrás todo su pasado con Belinda y al parecer ahora quiere formar una familia con su nueva novia Cazzu.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Christian Nodal y su novia Cazzu ya estarían buscando una casa para vivir juntos en Argentina, además de que las dos celebridades estarían buscando tener hijos.

“Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”, señalaron en el programa de Chisme No Like.

La pareja se ha mantenido hermética en cuando declarar públicamente que están juntos, sin embargo, las acciones demuestran que llevan una relación seria, pues Cazzu acompañó a Christian Nodal en las últimas fechas de su gira por América Latina.

Además, Christian Nodal y Cazzu han sido captados besándose y hasta quedó capturado el momento en el que el cantante mexicano le dijo “Te amo” a la rapera argentina.

¿Christian Nodal y Cazzu también piensan en boda?

Hace unas semanas se dio a conocer que Christian Nodal y Cazzu visitaron a un sacerdote en Guatemala en donde el cantante y el religioso acordaron que el artista se casaría en ese país en caso de tomar la decisión de unir su vida en matrimonio con otra persona.