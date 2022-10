Lucía Méndez dice que se puso chip para aumentar deseo sexual y tiene galán de 28 años (VIDEO)

Lucía Méndez confesó que tiene un novio 40 años menor que ella con el que solamente tiene encuentros sexuales.

La actriz y cantante reveló sus secretos íntimos en la serie de Netflix Siempre Reinas, en el primer capítulo, Lucía Méndez se reunió para comer con Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Durante la conversación salió el tema de las parejas, cada una confesó que tenía varios años sin pareja, a lo que Lucía Méndez contó que ella se puso un chip para aumentar su deseo sexual.

“Sabes que me fui a poner un chip de libido, pero me lo tuve que sacar porque me quería cuchiplanchar hasta las paredes. Se te sube el libido y quieres tener toda la relación sexual del mundo”, dijo Lucía Méndez.

Lucía Méndez confiesa que tiene novio 40 años menor que ella

Sylvia Pasquel le preguntó si tenía algún novio que solo fuera para tener encuentros íntimos, a lo que Lucía Méndez contestó que sí y dijo que se trataba de un joven de 28 años de edad que era modelo.

Sin embargo, Laura Zapata no vio de buena manera dicha relación, le dijo que “te va a romper, cariño”, la hermana de Thalía se escandalizó al saber que el chico es 40 años menor que Lucía Méndez, pero la actriz y cantante defendió a su novio.

Laura Zapata y Sylvia Pasquel le cuestionaron si no le daba pena desnudarse delante de él: “cuando estás en la intimidad y te quitas todo, la fuerza de gravedad hace lo suyo”, dijeron.