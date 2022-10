¿Quién es y a qué se dedica el hijo de Lucía Méndez? (FOTOS)

La actriz y cantante Lucía Méndez está causando polémica por su participación en el reality show de Netflix Siempre Divas, en el que despreció la carrera de Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

En el reality show, Lucía Méndez contó momentos que ha tenido en su carrera como la pelea con Madonna o que Pablo Escobar le ofreció ser su “amigo” para protegerla.

Durante los capítulos también apareció en hijo de Lucía Méndez, Pedro Antonio Torres, a quien tuvo junto con el productor Pedro Torres.

¿Quién es y a qué se dedica el hijo de Lucía Méndez?

El hijo de Lucía Méndez, Pedro Antonio Torres, nació a finales de la década de los 80, en 1988, la actriz y cantante contó que se embarazó cuando estaba grabando la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar”.

Lucía Méndez y su hijo Foto: Especial

El joven de 34 años quiso seguir los pasos de su papá como productor y se dedica a producir y dirigir cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales.

Pedro Antonio Torres ha hecho videos musicales para artistas como Julión Álvarez, Lucía Méndez, Joe Montana y Juan Magán.

“(Todo) Empezó cuando mis padres me llevaron a las locaciones y me había dicho mucha gente [que] por qué no actuaba pero a mí me gustó mucho estar detrás de la cámara de saber una narrativa, cómo contar una historia se me hacía mucho más interesante. Me siento mejor como director”, dijo Pedro Antonio Torres en una entrevista para le revista People en Español en el 2020.