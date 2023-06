La Casa de los Famosos México: Lucía Méndez anuncia que estará en el programa

La actriz y cantante Lucía Méndez sorprendió al anunciar su participación en La Casa de los Famosos México.

Durante una conferencia de prensa en la que presentó su nuevo álbum "Por Amor a México", la artista señaló que estará en La Casa de los Famosos México.

“Estaré del 11 al 17 (de junio) en La Casa de los Famosos voy a estar solo unos días porque después tengo compromisos con el disco, también estoy preparando mi nuevo espectáculo que se llama Por Amor a México”, señaló la actriz y cantante.

En un inicio se pensó que ella sería una de las concursantes, pero la propia Lucía Méndez señaló que estará en panel de comentaristas del programa.

Mi participación será analizar, ver y ser muy realista Lucía Méndez

Lucía Méndez mencionó que ella no entraría un reality show como La Casa de los Famosos México porque siente que se asfixia.

“Yo, por mi parte no entraría a un concurso así porque hay que tener mucho valor para estar en ese concepto, además de que no me gusta el encierro, estando ahí me asfixio", dijo.

Sin embargo, parece que en realidad Lucía Méndez quedó ciscada luego de toda la polémica que se armó en Siempre Reinas y es que hasta terminó con problemas legales con su compañera del reality show Laura Zapata.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México iniciará este domingo 4 de junio por el canal de Las Estrellas y los artistas que van a participar, es decir, qué sí van a estar dentro de la casa son: Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Wendy Guevara, hasta ahora.

Este miércoles se dará una conferencia de prensa para anunciar al resto de los participantes que se espera estén Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Mariazel, entre otros.