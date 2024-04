Hijo de Camilo Sesto aparece en condiciones deplorables en turbio VIDEO: 'Necesita ayuda'

El hijo de Camilo Sesto nuevamente volvió a publicar un video que preocupó a los usuarios de Internet, en el que muestra las condiciones deplorables en las que se encuentra.

El hijo del cantante se llama Camilo Blanes, pero en los últimos meses decidió cambiar su identidad y ahora se hace llamar Sheila Devil.

Camilo Blanes apareció en un nuevo video asegurando que es la hija de Camilo Sesto y que así quiere que se dirijan a ella.

“Escuche, lo que es, soy la hija, la mujer, la hija de Camilo Sesto, me han mentido toda mi vida y ustedes deben de tener mucho cuidado… eres una broma”, aseguró el joven que se hace llamar Sheila Devil.

Pero luego la grabación se tornó muy turbia cuando empezó a mostrar su nariz sucia, pero el joven se notaba desubicado.

Los usuarios se preocuparon por Camilo Blanes y pidieron a los otros usuarios no burlarse del hombre, pues aseguran que se nota que está pasando por un muy mal momento y que necesita ayuda profesional.

“Esto no es burla todos sabemos que no está bien todo tiene un límite”, “Se perdió completamente este hombre u Camilo se volvería a morir al ver este trapo de persona no se deja ayudar”, “no sean crueles”, “Pobre joven, está como el hijo de Yair, necesitan ayuda urgentemente pero depende de que ellos permitan esa ayuda”, fueron los comentarios de los usuarios de Internet.

Hijo de Camilo Sesto vive en medio de la basura

Hace unos meses Camilo Blanes publicó otro video en el que mostró las condiciones en las que vive en su mansión y aparece con basura por toda la casa, por lo que igualmente preocupó a los usuarios de Internet.

Además, de que señalan que tiene problemas de adicciones y que eso también habría contribuido a su situación actual.