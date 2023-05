Martha Higareda se burla de los memes por sus anécdotas: 'Los tengo con el alien que vio mi abuelito'

La actriz Martha Higareda reaccionó a los cientos de memes y videos que circulan en las redes sociales para burlarse de ella y de sus anécdotas por las que la tacharon de mitómana.

En su cuenta de Twitter y de TikTok, Martha Higareda compartió algunos memes y videos en los que se burlan de ella y demostró que no le afecta lo que digan de ella, sino que por el contrario lo toma con humor y se ríe de las creativas imágenes.

Martha Higareda reaccionó al corrido que le hicieron y en un video de TikTok hasta se puso a bailarlo y le agradeció al creador de contenido que lo hizo por haberle dedicado tiempo para realizar la canción.

Asimismo, Martha Higareda se río del video en el que una tiktoker finge que es la actriz y dice que estuvo en la última cena y en el Titanic con Jack.

En una publicación de Twitter, la actriz de Amar te duele, se burló de su anécdota en la que dijo que empezó a hablar a los cuatro meses de edad y ella respondió: “Y a los cinco empecé mi podcast”.

😂😂 si Yordi y a los cinco meses empecé mi podcast #nomelovasacreer pero si. Jajaja ! https://t.co/nHoL667AnC — Martha Higareda (@marthahigareda) May 21, 2023

Martha Higareda compartió otros memes en lo que la señalan de ser la culpable de tener escondido el Puerto Escondido y a los hijos de la Llorona, a lo que ella respondió: “Lo tengo escondido junto con los hijos de la llorona, en la hielera donde está el alien que vio mi abuelito”.

Jajaja los tengo guardados en la misma hielera donde está el alíen que dice que vio mi abuelito 😂😂 https://t.co/OppgPl71en — Martha Higareda (@marthahigareda) May 20, 2023

La actriz compartió más memes de ella y los comentó, sin duda supo aprovechar la tendencia a su favor.

😂😂 si Yordi #nomelovasacreer pero lo tengo escondido junto con los hijos de la llorona, en la hielera donde esta el alien que vio mi abuelito. https://t.co/41rwiU7t8c — Martha Higareda (@marthahigareda) May 21, 2023

¿Qué dijo Martha Higareda sobre sus anécdotas? ¿Son reales?

Martha Higareda ofreció una entrevista para el programa Chisme No Like en el que señaló que ella está en su derecho de contar sus historias y el público puede creerle o no.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, dijo la actriz al programa de espectáculos.