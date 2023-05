¿Martha Higareda es la musa de Zoé? Dice que León Larregui se inspiró en ella para 'Soñé'

La actriz Martha Higareda volvió a revivió su polémica por las anécdotas que ha contado por las que los usuarios de Internet la han tachado de mitómana.

Las burlas hacia Martha Higareda resurgieron porque el Escorpión Dorado publicó un video en Instagram, en el que recordó cómo fue la entrevista que le hizo a la actriz de "Amar te duele" hace cinco años.

El Escorpión Dorado se caracteriza porque en cada entrevista que hace en su automóvil, les pone algunas canciones a sus invitados para que bailen y canten y echen relajo.

En aquella ocasión con Martha Higareda, la actriz le quitó el teléfono y le dijo que ella iba a poner alguna canción que le gustara y cuando vio que entre el playlist del youtuber estaba Zoé no dudó en contar una más de sus experiencias que tienen al Internet lleno de memes de Martha Higareda.

Esta me gusta mucho, quiero contar algo de esto: Zoé vio la película, (León Larregui) inspirado en la película, me acuerdo que me contó:'Me inspiró muchísimo y escribí esta canción para la película' Martha Higareda

te puede interesar Martha Higareda dice que a su mamá se le ocurrió el eslogan de Cinemex (VIDEO)

El Escorpión Dorado, con la irreverencia que lo caracteriza, se burló de Martha Higareda y le dijo: "Ahora eres la musa de Zoé", a lo que la actriz dijo que no, que solo era por la película de "Amar te duele".

El youtuber compartió el breve clip acompañado de una leyenda también burlándose de la actriz. "Extraño tus pinc... historias. Yo si te creo... casi todo", se lee en el mensaje del Escorpión Dorado.

Martha Higareda habla de las burlas en redes por sus anécdotas

La actriz Martha Higareda rompió el silencio hace unos días sobre las burlas y memes de redes sociales sobre sus anécdotas que ha contado y por las que la han tachado de mitómana.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, dijo la actriz al programa de espectáculos Chisme No Like.