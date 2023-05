Martha Higareda dice que a su mamá se le ocurrió el eslogan de Cinemex (VIDEO)

Martha Higareda es tendencia desde hace unos días por todas las declaraciones que ha hecho y que todos afirman que son inventos bien alucines, como que prefirió hacer “No manches Frida” que trabajar con Robert Pattinson.

No obstante, la actriz salió a defender sus dichos, diciendo que “yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”.

Ahora, Martha Higareda volvió a dar de qué hablar, al decir que su mamá fue quien se le ocurrió el conocido slogan de la cadena Cinemex, pero ahora lo dijo como una broma.

no te pierdas: VIDEO | Martha Higareda enamora con su atrevido baile de pole dance

Fue en entrevista con la youtuber Gaby Meza donde Martha Higareda hizo sus divertidas declaraciones, dejando claro que ella aguanta las burlas y abraza el meme y el cotorreo de redes.

“Una vez le pregunté a mi mamá, ´Mamá, ¿existe la magia?’ y mi mamá me dijo ‘sí, es la magia del cine’”, narró la famosa.

Tras ello, Gaby Meza saco lo troll y dijo: “Cinemex agarró y se robó la frase”, a lo cual Martha Higareda dijo riéndose: “De hecho a mí se me ocurrió la frase… no, no, se le ocurrió a mi mamá. Ay, sí”.