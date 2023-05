Martha Higareda se defiende de burlas por sus anécdotas: 'Tengo la libertad de contarlas'

La actriz Martha Higareda respondió a las burlas de las que ha sido víctima en redes sociales por sus anécdotas con famosos y con seres sobrenaturales por las que la han tachado de mitómana.

Martha Higareda ofreció una entrevista para el programa Chisme No Like en el que señaló que ella está en su derecho de contar sus historias y el público puede creerle o no.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, dijo la actriz al programa de espectáculos.

Además, recordó que ella y Yordi Rosado en su podcast tienen una sección que se llama ‘Historias que les pasan a los famosos’, en la que comparten sus anécdotas de más de 20 años de carrera.

“Me han pasado muchas cosas, hay algunas que decido compartirlas. Yordi y yo en el podcast ‘De Todo un Mucho’, hicimos algunos episodios de ‘Historias que les pasan a los famosos’, donde él ha tenido muchas historias y yo también", mencionó.

Anécdotas por las que Martha Higareda fue llamada “mitómana”

La actriz Martha Higareda generó polémica en las redes sociales porque hace unos días confesó en un programa que rechazó proyecto con Robert Pattinson para hacer la película “No manches Frida”.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor, y que yo, en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, no la hice”, la actriz.

Después los usuarios recodaron otras anécdotas difíciles de creer de Martha Higareda como cuando dijo que rechazó a Jared Leto porque tenía novio.

Otra historia que contó fue que aprendió a hablar a los 4 meses de edad; también mencionó que conoció a Ryan Gosling en un restaurante y él la salvó de caerse mientras su amiga tenía problemas estomacales porque le cayó mal la comida.

Martha Higareda también confesó que su abuelo vio un alien muerto y que ella vio a un duende por jugar la ouija y que fue a la casa de Prince y lo vio en pijama tocando unas canciones frente a la pared.