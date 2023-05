Exparticipante de Enamorándonos acusa a Paty Cantú de infiel: 'No he hablado por buena onda'

La cantante Paty Cantú sigue en la polémica, luego de que la vieron entrando a un hotel de la Ciudad de México con un joven cantante al que le lleva 15 años llamado León Leiden.

El video del momento en el que Paty Cantú entra al hotel con el también tiktoker fue compartido en la cuenta de la influencer de espectáculos Chamonic.

La cantante Paty Cantú recibió varias críticas por la diferencia de edad y también porque aseguran que ella tiene pareja al igual que León Leiden.

Exparticipante de Enamorándonos dice que Paty Cantú le coqueteaba a su novio

Entre los comentarios del video apareció uno que llamó la atención que era Marian Santos, quien es influencer y que fue participante del famoso programa Enamorándonos, quien aseguró que lo que aparece en el video es una práctica común de Paty Cantú.

“Así siempre ha sido la señora”, se lee en un primer comentario de Marian Santos, ante esto los usuarios le pidieron que contara más contexto de lo que está diciendo.

Comentarios de Marian Santos contra Paty Cantú Foto: Especial

“Quien sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así, y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda”, respondió la influencer.

De acuerdo con el testimonio de la exparticipante de Enamorándonos, Paty Cantú le escribía al que era su novio, pese a que, dijo, la cantante sabía que el hombre estaba de pareja con Marian Santos.

“Le escribía a mi novio cosas ya estando con @charritopadrote, luego se las escribía ya sabiendo que yo era su novia. Se equivocó de lugar y muchas otras cosas más que no he dicho. Eso no lo hace una persona que se dice ser feminista”, se lee en otro comentario.

Hasta el momento, Paty Cantú no se ha pronunciado sobre el video con león Leiden y tampoco sobre las acusaciones de Marian Santos.