Irina Baeva y Gabriel Soto reiteran que sí se van a casar: 'está en los planes... pero es complejo'

Tal parece ser que Gabriel Soto e Irina Baeva sí se van a casar, pues la pareja anunció que, aunque la situación ha sido complicada, la boda sí sigue presente.

Así lo dijeron Gabriel e Irina en “Pinky Promise”, programa en el que señalaron que todo ha sido complicado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“¡Claro que sí! Cuando haya alguna novedad lo haremos saber; está en los planes, pero el tema de lo que ha pasado en el mundo es un poco complejo y obviamente queremos hacer una boda con la familia de Irina, y no es que no puedan salir del país, sí lo pueden hacer, pero las cosas están un poco complicadas”, explicó Gabriel Soto.

“Ya teníamos fecha, el 14 de mayo (del año pasado), teníamos todo, y empezó todo este problema en Rusia y ya no se pudo”, agregó Irina Baeva.

“Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es importante; lo demás, que no haya fiesta ni nada, pero ese bonito se me hace lo más bonito, lo más especial, quiero que sea así”, añadió la enemiga rusa de Geraldine Bazán.

Tras ello, Irina Baeva destacó que una boda no es “muy económica de hacer, y si ya la vas a hacer e invertir en eso, quieres que todo sea como tú quieres que salga. ¿Para qué quiero invertir en una fiesta donde no van a estar las personas más importantes, que son mi mamá, mi papá y mi hermana? El tema de viajar desde Rusia ahorita todavía es complicado”.

“Lo hemos platicado, hemos visto opciones y todo, seguimos con el plan”, remarcó la rusa, remarcando: “el chiste es que nosotros estemos bien; la boda, de la forma que se tenga que hacer, acá y allá, una en Rusia, eso ya es lo de menos”.