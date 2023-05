Isabel Madow revela que hizo algo prohibido en en Big Brother: 'Ahora resulta que todos son monjas'

Isabel Madow volvió a dar de qué hablar, desde que dejó de ser relevante tras ya no aparecer con Brozo, y confesó que cuando estuvo en “Big Brother” sí hizo cosas tremendamente prohibidas, pero que no eran para tanto y que no se merecía todo el hate que le tiraron.

Cabe destacar que en la actualidad Isabel Madow se dedica a vender contenido erótico en su propia plataforma y no en OnlyFans.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Isabel Madow contó que en aquellos años la gente la conocía por besarse en el reality con un extranjero, cosa que desató un montón de especulaciones, respecto a que si habían tenido o no el llamado “delicioso”.

"Hay cosas más fuertes y conmigo me mandaron a la hoguera porque me puse una tanga y me fui a España y me besé con un español, bueno pues era soltera, tenía 25 años; hicieron más escándalo del que fue, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho", dijo Isabel Madow.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Isabel Madow respecto a que si tuvo sexo adentro de “Big Brother”, ante lo cual ella lo negó rotundamente y lamentó que la sociedad esté repleta de “monjas” que no han sido besadas ni una sola vez en la vida.

"No, no, o sea sí, hubo cachondeo y beso y todo, pues él era muy guapo, yo estaba sola en España, aparte yo no pensé que fuera tanto escándalo, ahora todos somos monjas ¿no? Ahora resulta que nadie se besa y nadie hace nada, todos son monjas", saentenció.