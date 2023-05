FOTOS | Corren a modelo de OnlyFans de supermercado por ir en muy poca ropa

Una bella modelo de OnlyFans denunció que la corrieron de un supermercado, porque asistió a hacer sus compras en un atuendo de muy poca ropa.

La influencer Kerolay Chaves, quien es originaria de Brasil, hizo una publicación en redes sociales en la que acusó que la echaron del establecimiento por usar “ropa demasiado corta”.

La modelo de OnlyFans señaló que se sintió acosada y con miradas que la juzgaron hasta que la corrieron del lugar.

“Acabo de llegar del supermercado y fue acosado por usar 'ropa demasiado corta'. Algunas personas miraron con prejuicios, otras me maldijeron y finalmente, me echaron del sitio. ¿Tú lo crees?”, escribió la modelo de OnlyFans en su publicación de Instagram.

Asimismo, Kerolay expuso su descontento por el hecho de que las mujeres sigan siendo juzgadas por su forma de vestir en público.

“Creo que es absurdo que a nosotras las mujeres todavía nos traten así solo porque nos vestimos como queremos. ¡La verdad es que pasamos por eso porque somos demasiado calientes, eso es todo!”, concluyó su mensaje.

Modelo de OnlyFans divide opiniones por sus fotos en el supermercado

La denuncia pública de la modelo de OnlyFans desató la polémica, ya que mientras algunos la apoyaban, otros más señalaron que hay lugares para vestir de esa forma y el supermercado no es un lugar para ello.

“Soy mujer, atleta, personal… Llevo pantalones cortos, publico fotos en bikini... pero todo tiene su lugar. Mi derecho termina donde comienza el siguiente, no hay solo yo en la sociedad. No me representa en nada...”, “¡Las mujeres se tienen que vestir como quieran, si! ¡¡Sé lo que ella quiere ser!! ¡Pero vestirse con sentido común también es hermoso, ves! Lo siento amigo, pero este conjunto tuyo solo se ve genial en una "casa de masaje" o derivados...”, fueron algunos de los comentarios.