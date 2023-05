Belinda se baja a abrazar a un fan triste en su concierto: '¿Por qué llora, señor?'

Belinda volvió a dejar claro que es bien humilde y que sí quiere a sus fans, pues durante el concierto que ofreció hace unos días en Aguascalientes se bajó del escenario para ir a abrazar a un señor que vio muy triste.

A través de los videos que se han viralizado, se puede ver a Belinda mirando hacia el público, cuando de repente ve a un señor todo triste.

“¿Por qué llora, señor? ¿Está llorando o se está riendo? Es que no entiendo esa expresión, ¿está feliz o qué pasa, hombre? No me asuste, ¿qué le pasa?, ¿está feliz, verdad?”, le preguntó Belinda al sujeto.

“Ahorita voy a bajar a darle un abrazo, ¿ok? Quédese ahí”, agregó Belinda antes de interpretar una canción y haciendo creer a todos que sólo se había cotorreado a aquel fan.

No obstante, la Beli sorprendió a todos porque tras cantar se bajó del escenario para ir a abrazar al señor triste, pero al final nada más le tocó el hombro como muestra de apoyo.