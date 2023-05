Revive cómo Belinda y Danna Paola brillaron en el Tecate Emblema (FOTOS)

Por primera vez las intérpretes mexicanas Belinda y Danna Paola se juntaron en un festival de música y fue en el Tecate Emblema en segunda edición en la Ciudad de México que se logró, debido a los cambios que implicó la cancelación de Enrique Iglesias por una neumonía.

En punto de las 21:00 hrs, Belinda saltó al escenario con un atuendo en rojo y su tradicional micrófono dorado con alas y con la B al centro. Mientras aparecía en el escenario un video con sus recuerdos de pequeña cantó un mix de sus primeros éxitos, “El baile del sapito” y “Cómplices Al Rescate”, entre otras.

Belinda en el Tecate Emblema Carlos Mora

Por más de una hora la intérprete deleitó a los asistentes de su show en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por un recorrido por los éxitos “Bella Traición”, “Luz sin Gravedad”, “Vivir”, “Lo Siento”, “Egoísta”, “Ángel”, entre otros.

En su espectáculo hubo varias sorpresas, la primera sorpresa fue cuando invitó a Jay de la Cueva, líder de Moderatto, para cantar “Muriendo lento”. Otros invitados fueron, Genitallica para interpretar “Borracho”, y Ana Mena, con quien vocalizó el tema “Las 12”. El momento más emotivo fue cuando Belinda entonó un cover de “Amor eterno”, la cual dedicó a su recién fallecida abuela.

Jay de la Cueva y Belinda Carlos Mora

Jay de la Cueva y Belinda Carlos Mora

Belinda en el Tecate Emblema. Carlos Mora

UNA PODEROSA DANNA PAOLA

Ante la cancelación del cantante español Enrique Iglesias, la cantante Danna Paola cerró el primer día del festival en el escenario principal Tecate Stage. La intérprete de “Mala Fama” llegó directo al Tecate Emblema después de actuar unas horas antes en la Feria de Puebla 2023.

Abriendo el concierto con el tema “Mía”, con lentes oscuros y vestida completamente en piel color negro, lanzó un mensaje para Enrique Iglesias, “es una sorpresa regresar a este escenario, pero antes que nada le deseo una pronta recuperación a Enrique Iglesias, primero está la salud”.

Danna Paola cerró el primer día del Tecate Emblema Carlos Mora

Danna Paola lo dio todo en el escenario principal. Carlos Mora

La cantante presentó el show de su XT4S1S Tour, “el año pasado estuve en este escenario, es muy grato regresar a mi amada Ciudad de México, estoy lista para presentar XT4S1S Tour versión Tecate Emblema”. Entre las canciones que interpretó destacaron éxitos como “Oye Pablo”, “Valientes”, “Sodio”, “Calla tú”, “Agüita” y por primera vez cantó en la Ciudad de México su más reciente sencillo titulado “1 Trago”.

Danna Paola ofreció un impresionante espectáculo. Carlos Mora

Danna Paola derrochó sensualidad. Carlos Mora

Una Spice Girl, en México

La ex Spice girls Melanie C, que por primera vez se presenta en un festival en la Ciudad de México se mostró muy agradecida y con mucha adrenalina al estar pisando el escenario Tecate Stage. Con atuendo deportivo en rojo, acorde a su mote de sporty spice, cantó sus éxitos “I turn to you”, “Who You Think Are”, entre otros. El momento más especial fue cuando la británica interpretó los éxitos de la banda de los 90 Spice Girls, “Spice Up Your Life”, “2 become 1” y “Who Do You Think You Are”.

Melanie C en el Tecate Emblema Carlos Mora

Melanie C en el Tecate Emblema Carlos Mora

Melanie C en el Tecate Emblema Carlos Mora

One Republic, paga deuda

La banda estadounidense One Republic regresó al Tecate Emblema para pagar la deuda que tenía pendiente, ya que para la primera edición del festival en la CDMX en el año 2022 no pudieron estar presentes aunque eran parte del cartel del festival que se canceló debido a la pandemia de COVID -19.

“Estoy muy contento de verlos y de vivir una gran noche, me alegra que la lluvia se detuvo, el clima ha estado increíble, gracias México”, dijo Ryan Tedder, el vocalista de la agrupación.

Ona Republic en el Tecate Emblema Carlos Mora

Los estadounidenses entonaron sus éxitos “Apologize”, “Secrets” y “Counting Stars”, así como algunos éxitos que han escrito para otros artistas como Beyoncé (“Halo”), Jonas Brothers (“Sucker”) y Leona Lewis (“Bleeding Love”).

Ona Republic en el Tecate Emblema Carlos Mora

Los 90’s Pop Tour, salen al quite

Tras la cancelación del cante español Enrique Iglesias debido a un cuadro de neumonía, según informó en un comunicado Ocesa, quienes cubrieron su horario fueron los integrantes de Los 90’s pop tour, conformado por Magneto, Kabah, JNS, The Sacados, Caló y Litzy.

“También fue una sorpresa para nosotros, pero esas son las mejores “, comentó brevemente Daniela Magun, integrante de Kabah. Aunque con algunas fallas de audio, el público se lentregó a sus integrantes, para bailar los éxitos como “Colegiala”, de Caló; “Corazón confidente”, de JNS; “Mai Mai”, de Kabah, y “Más de lo que te imaginas”, The Sacados, entre otros.

Caló en el Tecate Emblema Carlos Mora

Kabah en el Tecate Emblema Carlos Mora

AG