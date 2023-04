VIDEO | Belinda exhibe mensajes privados que se manda con Babo: 'Son de loquitos'

Belinda mostró los mensajes privados que tiene con Babo de Cartel de Santa y sorprendió a todos con un video que le envió el rapero.

Belinda hizo una cápsula para la revista Glamour en España como parte de la promoción de la segunda temporada de la serie en la que participa llamada “Bienvenidos a Edén”.

La cantante habló sobre algunas de sus publicaciones de Instagram, algunas fotos y videos que ha publicado en el feed y en las historias de la red social.

Belinda enseñó unos mensajes que se mandó con Lali, a quien la intérprete de “Sapito” halagó y lamentó no poder haberla visto, pero se propusieron hacer una colaboración.

Belinda exhibe sus conversaciones con Babo

Después mostró los textos que se enviaba con Babo de Cartel de Santa y exhibió un video de una canción que le mandó el rapero, pues de acuerdo con Belinda ella y Babo tienen conversaciones de compositores y se comparten sus ideas musicales.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta", dijo Belinda en la entrevista.

Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción Belinda sobre conversación con Babo

"Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades", señaló la cantante.

Cabe recordar que Belinda es una gran fan de Babo, ya que cuando estuvo con el Escorpión Dorado le confesó su gusto por la música del rapero y hasta se puso a cantar la de “Todas mueren por mí”.