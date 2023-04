Belinda habla sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal ¿Le dio cringe?

Belinda por fin rompió el silencio y emitió una serie de declaraciones respecto al embarazo de Cazzu, la mujer con la que Nodal la reemplazó luego de que lo dejó.

Belinda fue interceptada por la prensa en Aguascalientes, la cual la cuestionó respecto a su opinión de que su ex embarazó a Cazzu y ahora será papá a los 24 años.

Quien pudiera estar embarazada y verse como Cazzu pic.twitter.com/6GgBwmM2VL — 𝕱𝖑𝖊𝖚𝖗 (@Hollowdvsky) April 16, 2023

Belinda trató de evadir la pregunta, pero al final respondió con un contundente mensaje que dejó a todos con la boca abierta:

“Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, pronunció la Beli, para después mandarle un mensaje a la prensa en el que, bajita la mano, le pidió que ya la dejen de molestar con ese tema:

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, Sentenció Belinda.

“Un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”, remarcó Belinda.