Belinda discute con reportero en el aeropuerto: "Déjeme de gritar" (VIDEO)

La cantante Belinda tuvo una breve discusión con un reportero que la esperó a su llegada a un aeropuerto en Estados Unidos.

Después de su actuación en la Feria de Irapuato, Belinda fue interceptada por los medio de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde habló de Cazzu, la actual novia de su ex Christian Nodal.

Sin embargo, parece que en el aeropuerto del destino al que llegó también había medios de comunicación esperándola, pero este encuentro no salió nada bien.

El programa Chisme No Like publicó un video en sus redes sociales en el que exhiben que Belinda y uno de sus reporteros no tuvieron el mejor acercamiento y hubo una pequeña discusión.

En el clip se observa a Belinda caminando, mientras el periodista le pregunta a la cantante “¿así te gusta tratar a la prensa a ti?”, a lo que la artista se detiene y le dice que no lo está tratando mal, que por el contrario es él es quién le está gritando a ella.

“Usted me está gritando, ¿qué quiere que le conteste? Déjeme por favor de gritar”, le respondió la cantante.

Usuarios defienden a Belinda

El momento causó polémica en las redes sociales, pues los usuarios de Internet defendieron a Belinda y señalaron que se portó muy educada para enfrentar al periodista.

“Belinda bella y educación por todo lo alto”, “Ustedes molestan hablando siempre de ella, qué esperaba que los reciba con una copa o una taza de café”, “Pero yo no veo que lo esté maltratando”, “No vi ninguna grosería. Tampoco están obligados a dejar lo que tienen qué hacer por ustedes”, fueron algunos de los comentarios.