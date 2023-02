Isabel Madow revela que la atacaron por subir 30 kilos y que le decían "puerco"

Isabel Madow rompió el silencio y reveló que fue víctima de ataques gordofóbicos, luego de que subió de peso tras embarazarse de su primer hijo.

Así lo contó Isabel Madow a la revista “TVyNovelas”, medio al que subió 30 kilos hace seis años cuando estaba esperando a su hijo, cosa que la gente nefasta utilizó para atacarla.

“Me costó años regresar a mi peso sin operarme, con mucho esfuerzo, cambié hábitos, sin contar que tuve que enfrentar bullying y muchas ofensas que me hicieron en los medios, decían que me descuidé y claro que no me descuidé”, contó Isabel Madow.

“Las hormonas se me fueron al mil y engordaba no por comer sino porque hormonalmente mi cuerpo reaccionó. Subí 30 kilos y me ha costado mucho tiempo bajar a mi peso de ahora”, agregó.

Isabel Madow incluso contó que algunas personas comenzaron a llamarla “puerco”, cosa que no la afectó porque ella sí tiene autoestima.

“La crítica es fuerte y la gente puede ser muy cruel; a mí me dejaron de dar trabajo, me dijeron de todo, incluso que era un puerco, pero la verdad nunca me afectó por el amor propio que me tengo y siempre me he sentido bendecida de ser madre porque en un momento pensé que era estéril por todas las cirugías que me han hecho”, narró.

“Lo que sí puedo decir es que me afectó laboralmente y también el hecho de que te digan que eres un cerdo no está padre”, concluyó Isabel Madow.