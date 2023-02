Medio Metro llora porque no aguanta ataques en redes: "son tantas discriminaciones" (VIDEO)

El Medio Metro original José Eduardo Rodríguez ya no aguantó la presión de los comentarios negativos que le escriben en las redes sociales y lloró en plena transmisión en vivo.

Medio Metro hizo un live para hablar sobre que registró su nombre y ahora es el dueño legal, por lo que ahora nadie podrá usarlo, esto en referencia al nuevo Medio Metro que ha aparecido en programas de televisión, en las luchas donde lo sacaron volando del ring de una patada.

El Medio Metro original contó que su mánager lo sorprendió con la noticia de que ya estaba registrado su nombre y ahora podrá hacer uso de su marca registrada.

Sin embargo, los usuarios de Internet no han recibido bien esta noticia y se han lanzado contra Medio Metro, lo han acusado de envidioso y muchos le han expresado que están del lado del Sonido Pirata.

A veces está bien llorar y seguir adelante.



Gracias a todos los que me apoyan y sus buenos comentarios. pic.twitter.com/spvb2j9vRA — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 22, 2023

En ese sentido, Medio Metro José Eduardo Rodríguez no aguantó la presión y rompió en llanto asegurando que recibe constantes mensajes de discriminación.

“A veces me agüito por tantas discriminaciones, tantos malos comentarios malos que me hacen, la verdad yo me siento feliz… aquí andamos echándole ganas, mi gente” dijo el influencer y bailarín.

Asimismo, Medio Metro expresó su agradecimiento a la gente que le ha mostrado su apoyo, tras su salida de Sonido Pirata.

“Estoy muy contento con la gente que me apoya, porque yo sin la gente no sería nada y la verdad hay muchos niños que me quieren, hay muchos niños chiquitos que me quieren y gente adulta, la verdad los estimo”, dijo Medio Metro.

Acusan a Medio Metro de envidioso

Los usuarios de Internet han acusado a Medio Metro de envidioso, luego de que registró su nombre para que el nuevo Medio Metro no lo use.

Pues el Medio Metro original le reclamó a Molotov por invitar al otro Medio metro a su concierto. Sin embargo, los cibernautas han señalado que el nuevo Medio Metro lo conquistó con su carisma.