Medio Metro original registra su nombre para que nadie lo use y lo tunden por envidioso

El Medio Metro original, José Eduardo Rodríguez, ya no soporta la fama del Nuevo Medio Metro llamado Jonathan Uriel, por lo que el primer bailarín decidió hacer una jugada legal y registrar el nombre artístico.

A través de sus redes sociales, Medio Metro original reveló que tiene los derechos del nombre artístico de Medio Metro, esto para evitar que alguien más lo use.

“El día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo ‘Medio Metro’ soy la única persona que cuenta con la RESERVA DE DERECHOS del personaje artístico MEDIO METRO...”, se lee en la publicación de redes.

Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso de el nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente.



Su amigo de siempre : José Eduardo.



— Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 21, 2023

“Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente”, señaló José Eduardo Rodríguez.

Finalmente, Medio Metro original agradeció a su mánager por ayudarlo a convertirse en el dueño del nombre artístico del famoso personaje.

Usuarios le piden a Doña Florinda que lo demande

Sin embargo, esto no lo recibieron bien los usuarios de Internet, quienes han expresado en distintas ocasiones que el Nuevo Medio Metro se ha ganado el cariño de la gente por su carisma.

Los cibernautas se lanzaron contra el antiguo Medio Metro y además de que le escribieron que no es de su agrado, etiquetaron a Florinda Meza para pedirle que demande a José Eduardo por usar traje del chavo del ocho.

"La envidia tiene el sueño muy ligero", “Ojalá te demande Florinda Meza por hacer uso de la creación de vestuario de Roberto Gómez Bolaños”, “Ya estás hablando de derechos de autor, entonces ve juntando para la demanda de Florinda meza por usar el traje del chavo del 8”, “Entiende algo con todo respeto: a la gente ya no le caes bien, no tienes gracia”, “Estás por pasar a la historia sin pena no gloria”, fueron algunos de los comentarios.