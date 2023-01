Medio Metro baila cumbia con Yordi Rosado y lo acusan de "colgarse" de la fama de Sonido Pirata (VIDEO)

La polémica de Medio Metro y Sonido Pirata sigue en las redes sociales, luego de la fama que ha obtenido el conocido bailarín.

Medio Metro asistió al programa de Yordi Rosado en Exa, en donde el influencer le enseñó al conductor algunos pasos de cumbia para impresionar al público.

Yordi Rosado intentó seguir los pasos de Medio Metro, mientra el bailarín e influencer le mostraba algunos pasos sencillos.

te puede interesar Medio Metro "humilla" al Capi Pérez bailando cumbia (VIDEO)

Sin embargo, la polémica llegó cuando los usuarios se dieron cuenta que el video estaba musicalizado con el audio de Sonido Pirata.

Critican a Medio Metro por usar voz del Sonido Pirata

Los cibernautas criticaron a Medio Metro y lo acusaron de colgarse de la fama de Sonido Pirata, incluso le recomendaron al sonidero registrar sus temas con derechos de autor para que Medio Metro no pueda volver a usarlos.

“Debería el pirata registrar sus sonidos ya que el niño se está jalando de su fama”, “El medio metro sin el pirata es como ver una película sin sonido”, “Sonido Pirata es la esencia”, “Él ya es equis, no debería de usar el Sonido Pirata”, “No que ya no quiere con sonido pirata y utiliza la voz. No cabe duda quien es la estrella”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Y es que tras la separación de Medio Metro y Sonido Pirata, el bailarín ha estado apareciendo en infinidad de programas para contar su versión de por qué se separó del sonidero.