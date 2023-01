Medio Metro revela por qué se separó de Sonido Pirata: "él me despidió"

El Medio Metro está envuelto en un pequeño aprieto, pues Sonido Pirata afirmó que el bailarín lo abandonó para hacer su carrera en solitario. Ante ello el famoso viral rompió el silencio y dio su propia versión de los hechos.

José Eduardo, nombre real del Medio Metro, ofreció una entrevista con la influencer Dulce Gipsy en la que afirmó que fue Sonido Pirata quien lo corrió.

Jajajajajaja wey ya se consiguió a un NUEVO MEDIO METRO pic.twitter.com/rd3XWyVBY5 — Santiago (@santipalmer) January 26, 2023

"Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés de dinero", aseguró José Eduardo a ‘Dulce Gipsy’, pronunció.

El Medio Metro agregó que no quiere hablar de Sonido Pirata y remarcó que él se fue “no por el interés de dinero, me fui porque quiero crecer más".

Mucho se habla del mediometro, pero nadie dice nada de que la Cholondrina está uffff, todo mi target de gatonas. La amo. pic.twitter.com/fOeKuv6lzM — Señor Laguardia (@MrLaguardia) January 14, 2023

El Medio Metro agregó que descubrió que Sonido Pirata cobraba 5 mil por evento, pero que a él sólo le daba 500 pesos.

"Yo estoy agradecido, se lo agradezco mucho; estoy abierto a una nueva etapa", finalizó el Medio Metro.