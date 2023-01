Comediante hace chiste de la muerte de Octavio Ocaña y lo critican: "Eso no es humor" (VIDEO)

A poco más de un año de la muerte del actor de “Vecinos” Octavio Ocaña, un comediante decidió seguir los pasos de Platanito y hacer chistes de una tragedia

Un comediante de standup tuvo una presentación en la que hizo un chiste sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, la cual ocurrió hace más de un año y por la que hay un policía encarcelado.

El humorista se llama David Acosta publicó en su cuenta de TikTok un fragmento de su show en el que hace el chiste de la muerte del actor que daba vida a Benito en “Vecinos”.

“La muerte de Octavio Ocaña fue muy de literatura porque fue así de Octavio ¡Paz!”, dice el standupero en el video, sin embargo, en lugar de recibir risas se escucha un silencio incómodo.

Usuarios critican a comediante por chiste de Octavio Ocaña

Los usuarios se lanzaron contra el comediante y recordaron que a Platanito no le fue bien después del chiste que hizo sobre la muerte de Debanhi Escobar.

“Con eso no se juega”, “El chiste no es malo, el cringe es porque se rayó el disco”, “Que lo cuente Platanito para que se haga viral el chiste”, “Ese vato es el Alfredo Adame de la comedia”, “eso no es humor negro, es más ni siquiera es humor, no provoca nada”, “No les bastó con Platanito, pésimo”, fueron algunos de los comentarios.

El comediante anunció en su Instagram que hizo un TikTok Live para hablar del tema de “la cancelación por hacer chistes que no debes hacer de actores que ya no están vivos”, dijo, mientras aseguró que ahí podían criticarlo libremente.