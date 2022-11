Platanito llora por ataques que recibe tras chiste de Debanhi: "Yo no la maté" (VIDEO)

Platanito reapareció tras la polémica de su chiste sobre la muerte de Debanhi y rompió en llanto, pues aseguró que está pasando momentos muy difíciles tras dicha situación.

El comediante, cuyo nombre real es Sergio Verduzco, ofreció un show en Canadá y confesó lo mal que la está pasando tras hacer el chiste de la muerte de la joven asesinada en Monterrey.

Platanito aseguró que su esposa es quien ha sido su soporte en estos momentos difíciles, por lo que le dedicó su presentación de esa noche.

“Cómo se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr… en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr… tú eres un buen hombre, tú no eres un cul…’ y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, dijo Platanito.

El comediante no pudo contener las lágrimas al recordar los ataques que sufrió en redes sociales por su chiste, aseguró que él no es asesino y que tampoco se burla de la muerte de otra persona.

Platanito exige a las autoridades detener a responsables de la uerte de Debanhi

Asimismo, Platanito, con la voz entrecortada exigió a las autoridades que den con los responsables del feminicidio de Debahi Escobar, pues aseguró que han querido meterlo a la cárcel por el chiste que hizo.

“Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables… Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pin… chiste”, dijo el comediante.

Finalmente, agradeció al público que asistió al show a darle su apoyo y reveló que significaba mucho para él verlos que estaban en su presentación.