Daniel Bisogno defiende a Platanito y su chiste de Debanhi: "Yo sí estoy a favor"

Platanito es otra vez una persona no grata para México, por su desafortunado chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

Y es que tras ser criticado y atacado, el payaso salió a disculparse a través de un video que causó mayor indignación, pues mucha gente tachó de falso e hipócrita a platanito. Incluso los padres de Debanhi anunciaron que lo van a demandar.

“Hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para las mujeres... Estoy preocupado al igual que ustedes de la situación que vivimos... Sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro", dijo el payaso.

No obstante, hay gente que simpatiza con él, como el mismísimo Daniel Bisgono, conocido por sus comentarios de mal gusto y polémicas turbias.

Y es que cuando en “Ventanenado” estaban comentando el hecho, Daniel Bisogno dejó claro que él apoya el “humor negro” y a Platanito.

Durante el programa, Linet Puente dijo sobre lo ocurrido que “hay cosas con las que no se debe jugar y con las que no se debe bromear y es el fallecimiento de cualquier persona”.

No obstante, Bisogno tiene otra mentalidad: “yo sí estoy a favor del humor negro… Creo que no es el tiempo, ni la forma, pero no podemos matar el humor”.

“No puedes actuar legalmente contra algo como eso”, agregó respecto al anuncio que hicieron los padres de Debanhi sobre demandar a Platanito.