Franco Escamilla defiende chiste de Platanito sobre Debanhi: "No provocamos desgracias" (VIDEO)

Franco Escamilla está en medio de la polémica, luego de que reaccionó al chiste de Platanito sobre Debanhi.

Franco Escamilla defendió a Platanito y aseguró que las personas que violentan a las mujeres cometerán dichos actos existan o no los chistes.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, señaló el comediante.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) November 16, 2022

Asimismo, Franco Escamilla dijo los comediantes hacen chistes que se inspiran en la realidad, describen lo que está ocurriendo.

“No necesitas de leyes o de religión para saber que matar a alguien está mal. A mí me cag… que la banda se suelte a: ‘deben de quitar a todos los comediantes’. Es un chiste, no te gustó que es ofensivo para los familiares de la muchacha, pero no podemos decir: ‘ya nadie va a hacer chistes de nada porque va hacer que eso provoque cosas’. La comedia imita a la vida, no al revés”, dijo el comediante.

"Los comediantes no provocamos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más", señaló.

Usuarios atacan a Franco Escamilla; lo tachan de machista

El comentario de Franco Escamilla sobre el chiste de Platanito desató el enojo de los usuarios de Internet, quienes criticaron al comediante por defender el chiste.

Los usuarios señalaron que aunque los chistes sobre los feminicidios normalizan la violencia.

“En realidad estos chistes refuerzan y propician entornos donde es aceptable perpetrar violencia contra las mujeres”, “Denigrante que Franco Escamilla piense de esta forma, denigrante y lamentable que sigamos haciendo famoso a gente que bien sin culpa puede hacer un chiste de la trágica muerte de alguien”, “Eso del Franco Escamilla y del Platanito está en el nivel más básico de la misoginia patriarcal y aun así, siempre es revelador ver cómo entre hombres intentan convencerse, justificarse”, fueron algunos de los comentarios.

La neta si me rompió escuchar los comentarios de Franco Escamilla.



Nunca vamos a estar seguras, nunca vamos a poder salir a la calle sin miedo a que nos maten. Nunca va a dejar de ser nuestra culpa. Nunca. — Purple Haze (@jor_danna) November 16, 2022

Platanito, Franco escamilla y todos los disque comediantes se pueden ir muchisimoooo a un acantilado pic.twitter.com/SOaERiNNX0 — pan con pasas 🦕 (@__AlxV) November 16, 2022

Es cierto que no podemos censurar solo porque no nos guste o nos parezca ofensivo. Pero lo que dice @franco_esca es pasarse de simplista. Nadie es feminicida x un chiste pero esta "comedia" normaliza y exenta estas actitudes. No las provocan pero las toleran e instrumentalizan. https://t.co/Eu4DEIZlZf — Carmen Valeria (@carmenstrual) November 16, 2022

Dice Franco Escamilla que porque un comediante haga chistes de feminicidios no significa que los hombres irán a violentar mujeres. Creo que esta afirmación nos da espacio para hablar de cultura machista. — La Mala 🫀 (@LaMalaC) November 16, 2022