Platanito: Chiste de Debanhi, de Guardería ABC y acoso... todo por lo que lo han cancelado

El comediante Platanito se ha convertido en uno de los personajes más polémicos por sus chistes en los que se ha burlado de dos casos que conmocionaron a México: la muerte de menores de edad en la Guardería ABC y del feminicidio de Debanhi.

Sin embargo, el historial de Platanito, por el que ha sido cancelado en distintas ocasiones, se extiende hacia el acoso sexual, ya que recientemente se destaparon los testimonios de algunas mujeres que señalaron al comediante.

¿Cuál fue el chiste de la Guardería ABC por el que cancelaron a Platanito?

Platanito era un comediante con mucho éxito, pues sus programas de televisión como el que se transmitía en Telehit eran de los más vistos en la televisión de paga. Sin embargo, el cómico hacía presentaciones privadas y en una de ellas contó un chiste sobre los niños que murieron en la Guardería ABC.

"¿Saben de qué murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora. No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children", fue el chiste que hizo Platanito y por el que fue cancelado en 2012.

Días después de que realizó este chiste, Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, ofreció una disculpa pública.

“No tuve la sensibilidad para escoger adecuadamente el tema para mi rutina. La comedia debe ser atrevida y picante, y la de Platanito es muy atrevida, pero también comprendo que hay límites. Nunca debí haber contado ese chiste, pero lo hice, por lo tanto, quiero ofrecer mi más amplia disculpa a las personas que han resultado lastimadas, especialmente a la familia, los padres y a los niños que siguen a Platanito Show”, dijo el comediante.

Hace unos meses, Platanito ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que contó que la polémica por su chiste fue tanta que incluso lo amenazaron de muerte.

Platanito lo vuelve a hacer 10 años después: se burla del caso Debanhi

Diez años después, Platanito volvió a indignar a la gente, pues ahora hizo un chiste sobre el feminicidio de una joven de 18 años llamada Debanhi Escobar, quien fue hallada muerta en la cisterna de un motel en Nuevo León y cuyo caso conmocionó al país.

Platanito volvió a ofrecer un show privado en el que fue grabado mientras hablaba sobre el caso de la joven asesinada. El comediante dijo: “Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna”.

Además, preguntó al público que dónde había sido el caso de Debanhi para responder: “De Monterrey, donde no hay agua”. También, el comediante pidió a los asistentes no subir la grabación del chiste: “Chin… el que lo suba”, dijo.

Hasta el momento, Platanito no se ha disculpado por el chiste. El comediante estrenó su programa de radio este lunes, sin embargo, parece que en la emisión no mencionó nada al respecto del chiste.

Platanito y sus acusaciones de acoso sexual

El comediante no solo ha sido cancelado por sus chistes que han sido calificados de “insensibles”, sino que también fue acusado de acoso sexual.

Gaby Ramírez, quien era una de las colaboradoras de Platanito lo señaló de haberle tocado indebidamente en el pecho, la conductora aseguró que la obligaron a disculparse con el comediante y que le llevara flores. El payaso admitió que sí la tocó, pero que fue parte de un sketch.

Gaby Ramírez no fue la única que lo acusó, pues la cantante Gabby Támez, quien era parte del grupo que tocaba en el programa del comediante llamado Noches con Platanito que se transmitía en Estados Unidos, denunció que el payaso le hizo la “vida imposible” cuando ella se negó a aceptar las propuestas del comediante.

Dijo que Platanito se acercó a ella para decirle que le quería tomar “fotos glamurosas”, aunque en realidad él se refería a imágenes desnuda.