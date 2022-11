Papá de Debanhi critica a Franco Escamilla por defender a Platanito: "Si eso enseñan, qué pena"

El papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar, reaccionó a los comentarios de Franco Escamilla por defender el chiste que platanito hizo sobre la joven asesinada.

Franco Escamilla hizo una transmisión en redes sociales en la que sugirió que los chistes no incitan a la violencia.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, señaló el comediante.

“Es un chiste, no te gustó que es ofensivo para los familiares de la muchacha, pero no podemos decir: ‘ya nadie va a hacer chistes de nada porque va hacer que eso provoque cosas’. La comedia imita a la vida, no al revés”, añadió Franco Escamilla.

Papá de Debanhi reacciona a comentarios de Franco Escamilla

El Papá de Debanhi reprobó los comentarios de Franco Escamilla: “Sabemos que dentro de los grupos que hay, en este caso de los comediantes, si ese es el humor que les enseñaron sus papás, qué pena, si ese es el humor que les van a enseñar a sus hijos, si es que los tienen, y se los están enseñando, qué pena", señaló el señor.

"Aquí estamos en un estado de derecho y la violencia contra las mujeres no se justifica con nada, si esa es la forma de entretener a la gente de nada sirve que la sociedad esté buscando justicia cuando ellos hacen que una parte de la sociedad se ría y hay un límite, entonces en ese sentido, los abogados van a presentar esa queja en la CONAPRED", indicó Mario Escobar.

El papá de Debanhi mencionó que mantendrá su intención de demandar a Platanito por el chiste que hizo sobre su hija.