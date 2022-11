Franco Escamilla se burla de las críticas por defender a Platanito por chiste de Debanhi: "Cancelados mis hue**"

Franco Escamilla dejó claro que no le importan las críticas y que seguirá haciendo bromas de temas dolorosos y delicados, pues salió a burlarse de toda la gente que lo “canceló” por defender a Platanito por su chiste del feminicidio de Debanhi.

A través de su canal de YouTube, Franco Escamilla subió un video en el que hizo una burla de su situación y puso a dos conductoras a decir que la gente había logrado cancelarlo y que no saldría más:

“Tenemos que dar un anuncio muy importante y pedir una disculpa a nombre de nuestro jefe Franco Escamilla, quien no nos podrá acompañar a la final porque, pues ya se enteraron ustedes en Twitter, en redes sociales, que fu cancelado. Y pues nada, hay que continuar con el show”, dijeron.

“Yo sólo quiero decir una cosa, por fin lo lograron, al fin lograron destruir a alguien que era feliz, sólo buscaba lo mejor para ustedes… pero bueno no voy a decir más”, agregaron.

Tras ello salió Franco Escamilla burlándose de todas las personas y activistas virtuales que creen que criticarlo en redes es efectivo para silenciarlo en la vida real:

“Cancelados mis huev***, señores, aquí estamos en la Universidad del humor y a todos los que cancelan en redes, cancélenme ésta, perros. Vénganse de diez en diez que me da hueva atender culeros”, pronunció.

“No sirve de nada cancelar, pero no le digan a los muchachitos que están ahí… y no contestamos agresiones de gente con poquitos seguidores. Una disculpa, pero mi papá que en paz descanse me enseñó a no regalarle nada a los pendejos”, agregó.