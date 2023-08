Pedro Sola y Daniel Bisogno se pelean en VIVO por la adopción homoparental: 'estás como Yuri'

Pedro Sola y Daniel Bisogno se encendieron en una fuerte pelea en vivo durante la más reciente emisión de “Ventanenado” pues tienen ideas muy distintas respecto a la adopción homoparental. El altercó escaló tanto que hasta su jefa Pati Chapoy tuvo que separarlos.

Todo comenzó cuando el programa de espectáculos presentó una nota sobre la entrevista que ofreció Ricky Martin para Telenoticias Puerto Rico en la que habló sobre su separación de Jwan Yosef.

En tal charla, Ricky Martin dijo que él Jwan Yosef seguían siendo una familia pues iban a criar a sus dos hijos juntos. Por si fuera poco, el cantante afirmó que podría ser un consejero de parejas, pues su relación terminó en buenos términos.

Pedro Sola se dejó ver molesto desde que se presentó la nota y no tardó en pronunciar una serie de declaraciones repletas de enojo, pues dijo que no considera que Ricky Martin ya se diga abierto a tener una nueva relación.

Tras ello, Pedrito Sola emitió una declaración que se volvió polémica en redes, que hizo que sus compañeros lo voltearan a ver con cara de “¿qué acabas de decir?”:

“Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que las parejas se termine el amor y siga el cariño, lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos (…) Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos”, sentenció el señor.

A quien más le incomodó lo declarado por Sola fue a Daniel Bisogno, quien le dijo: “¿Pero por qué no? Ahora ya estás como Yuri”.

Ante lo cual, Pati Chapoy le respondió: “No te me alebrestes, Pedro fue muy claro es su opinión”.

Esas palabras desataron la furia de Bisogno, quien le dijo a Pedrito Sola que su opinión no es válida: “Es una opinión que entra ni siquiera... el que sea tu opinión no quiere decir que se pueda siquiera considerar”.

“Jamás se me hubiera ocurrido tener hijos, nunca en la vida, bueno antes no se podía es otra cosa. La razón por la que no avalo la adopción homoparental es porque no me gustan los niños (…) Ahora ya se puede porque rentan las panzas y ta ta ta”, replicó Pedro Sola.

“Lo que a ti se te ocurra es otra cosa. A ti no te gustaría tener hijos, pero no que cualquiera pareja de hombres pueda tener hijos… ¡Puede ser mucho mejor una familia una pareja homoparental que una tradicional!”, añadió Daniel Bisogno,

Finalmente, Pati Chapoy entró a separar a los conductores diciendo: “No vamos a entrar en esa polémica”.