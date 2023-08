La Casa de los Famosos: Poncho De Nigris explota por cambio de reglas en nominación

La noche de ayer fue gala de nominación en La Casa de los Famosos. La última de la temporada, pues después del domingo conoceremos quiénes son los 5 finalistas del reality show más popular del momento.

Para volver el juego más interesante, la producción continuamente implementa dinámicas para poner a los participantes en camisa de once varas. Esto muchas veces no es del agrado de los habitantes de la casa más famosa de México, pues la dinámicas pueden arruinar su estrategia.

En la última gala de nominación las reglas para elegir a los nominados de la semana fueron bastante peculiares, pues fue el azar quien se encargó de decidir cuántos puntos se asignarían a cada participante. De la dinámica salieron nominados Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Barby Juárez.

Las cosas salieron de acuerdo al plan del Team Infierno, quienes tienen como meta que a la recta final lleguen puros integrantes de esa facción de la casa. Sin embargo, no a muchos les agradó la metodología implementada por la Jefa y la consideraron injusta.

Este fue el caso de Poncho De Nigris, quien se percibió notablemente molesto cuando pasó al confesionario a hacer sus nominaciones. El regiomontano nombró a quienes había elegido para nominar: Barby, Emilio y Wendy en ese orden.

Fue entonces que la Jefa le explicó que tendría que girar una ruleta y que lo que saliera sería lo que le asignaría a cada uno de los participantes. "Así de suerte, pues está cañón", dijo el regiomontano, quien se notaba desconcertado.

La suerte dictó que la Barby tendría menos tres puntos por parte de De Nigris, situación que no le pareció nada al integrante del Team Infierno. Emilio tuvo menos dos puntos por parte del regiomontano y Wendy obtuvo dos puntos.

"No me parece justo, pero bueno, son sus reglas", dijo De Nigris antes de volver a la sala. El participante se notaba muy molesto por la nueva dinámica, pues no pudo llevar su estrategia a cabo.

.@_PonchoDeNigris se enfrenta a la ruleta nominadora y las cosas no salen como esperaba



Barby: -3 puntos

Emilio: -2 puntos

Wendy: 2 puntos



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/dftQ7gMYyd — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 3, 2023

