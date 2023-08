Sergio Corona aclara por qué estuvo hospitalizado; 'estoy bien"

Sergio Corona informó que se encuentra bien de salud y que sólo se tomó unas vacaciones. Esto luego de que se rumorara que el actor de "Como dice el dicho" estaba delicado de salud por estar hospitalizado.

La tarde de este jueves corrieron los rumores de que el histrión habría sufrido un un infarto, por lo que habría tenido que ser hospitalizado. Sin embargo, fue el propio Sergio Corona quien desmintió los dichos y señaló que sólo se trató de un chequeo médico.

"Ya van varias personas que me hablan, que dicen que estoy en el hospital, y no, estoy en mi casa, me escucharás que estoy bien y que tomé unas vacaciones", informó el actor de 84 años, quien apuntó que hace una semana "tiró una cabeceada", por lo que le dijeron que estaba mal.

"Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días, me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa y después de estar 13 años en el dicho, aquí a vine a reponerme del susto, pero estoy bien", detalló el actor.

Sergio Corona agregó que fue un chequeo pequeño que confundió a sus compañeros y a él mismo: "No terminé el capítulo que estaba filmando, me fui del hospital, me quedé únicamente dos noches y afortunadamente sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones", dijo.

Sergio Corona tiene una longeva carrera en televisión y cine y es recorado principalmente por su participación en la serie "Como dice el dicho". Asimismo, el actor participó en reconocidos shows televisivos, como "La fea más bella", "Plaza Sésamo", "Mujer, casos de la vida real" y "De pocas pulgas".

Es importante destacar el el histrión volverá a filmar "Como dice el dicho" la semana que entra.

DGC